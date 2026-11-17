No es más que un hasta luego. El papa León XIV partió a Roma tras culminar su visita apostólica. El sumo pontífice dijo que en este país le enseñaron a ser obispo y ahora aprendió un poco más a servir como sucesor de Pedro. “Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”, dijo el papa León XIV.

Antes de oficiar la misa en Las Palmas, en Lima, León XIV visitó la casa de acogida de Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, donde hizo un llamado a dejar de lado la indiferencia y construir una sociedad más solidaria con quienes sufren abandono y desprotección.

“El Perú necesita más oasis fraternos, menos desiertos individualistas, necesita más almas entregadas al servicio del reino de Dios que cuiden de las personas frágiles y marginadas, reconociendo en ellas los dolores y sufrimientos de Cristo crucificado y ayudándoles a cargar su cruz con el cirineo”, expresó el santo padre.

Tras despedirse, se dirigió hasta la base aérea de Las Palmas, donde una multitud de fieles lo esperaban para presidir una emotiva celebración eucarística con la que puso fin a su visita apostólica al Perú. Al inicio de su homilía, el santo padre agradeció el fervoroso recibimiento de la ciudadanía y resaltó la vitalidad de la fe en el país.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y aseguraros que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo”, fueron las últimas palabras del sumo pontífice tras permanecer seis días en nuestro país. El papa León XIV se despidió de su familia peruana luego de encuentros, mensajes y muestras de cariño en las ciudades que visitó como Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

“Reunidos así, tan numerosos, alegres alrededor del papa, ustedes han dado testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne. Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú”, expresó.

Durante su mensaje, el pontífice reflexionó sobre la misión de los cristianos en un contexto global complejo, señalando que la fuerza del Evangelio se opone a las lógicas del poder terrenal.

“En este mundo herido por la prepotencia, su palabra nos educa aún hoy en un nuevo tipo de fortaleza”, manifestó León XIV, recordando que la tarea de la Iglesia consiste en llevar adelante la obra de Cristo desde el “poder del amor crucificado” y no desde los intereses mundanos.

Al conmemorarse 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, el papa dedicó gran parte de su alocución a exaltar su legado apostólico y su defensa de los pueblos originarios. Recordó que Toribio recorrió cientos de kilómetros a pie, aprendió el quechua, promovió la ordenación de indígenas y mestizos y denunció abusos ante la Corona.

“Los santos son la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura. Los santos han verificado en la experiencia de la vida la verdad del Evangelio”, subrayó.

En esa misma línea, León XIV hizo hincapié en la opción preferencial por los más necesitados que caracterizó al santo arzobispo, quien donaba sus bienes para fundar hospitales y aliviar el sufrimiento ajeno.

“Los únicos que no pueden esperar son los pobres, por ello sin excluir a nadie, sino acogiendo a todos, Santo Toribio se ocupó especialmente de los últimos”, enfatizó el sumo pontífice ante los asistentes.

Asimismo, el santo padre presentó a Santo Toribio como un precursor de la sinodalidad en la Iglesia, destacando su capacidad para escuchar, dialogar e incluir a los más humildes en el discernimiento comunitario a través de sus concilios y sínodos. Junto a él, mencionó también a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano como protagonistas de lo que denominó “la civilización del amor”, en contraste con las divisiones de su época.

En uno de los momentos más emotivos de la jornada, el papa reafirmó su profundo vínculo afectivo y espiritual con la nación que lo acogió durante años en su labor pastoral.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y aseguraros que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo”, declaró, desatando los aplausos de la multitud.

Finalmente, León XIV exhortó a los creyentes a asumir con compromiso el envío misionero tras concluir su estadía en territorio nacional.

“Queridos hermanos y hermanas, mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”, señaló el pontífice, animando a los fieles a salir a anunciar el Evangelio sin exclusiones, sostenidos por la promesa de Cristo: “Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos”.

El sucesor de Pedro recordó con ternura todas las muestras de cariño, la alegría de los niños y ancianos que se apostaron en cada ciudad que visitó y albergó a miles de peruanos y extranjeros que se dieron cita en cada una de estas ciudades para encontrarse con el santo padre.

El avión papal despegó a las 14:28 (hora local) desde la Base Aérea del Callao y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, hoy martes 17 de noviembre a las 10:25 a.m. Durante su viaje, el sumo pontífice, a través de sus redes sociales, escribió: “No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión. Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este viaje apostólico. He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro camino, verdad y vida. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”.

Cabe señalar que Robert Francis Prevost, el papa León XIV, arribó a la ciudad de Lima el pasado miércoles 11 de noviembre para dar inicio a su histórico viaje apostólico por el país.

Durante su intensa estadía de seis días, el sumo pontífice recorrió diversas regiones, entre ellas Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde encabezó multitudinarias celebraciones litúrgicas, encuentros pastorales y actos de caridad en los que miles de fieles católicos lo acompañaron con profundo fervor y muestras de cariño.

Con una sonrisa de satisfacción y visiblemente emocionado por las muestras de afecto recibidas durante su estadía, el papa León XIV abordó el avión que lo llevaría de regreso a Roma, no sin antes voltear y levantar su mano en señal de despedida y bendición para el pueblo peruano. ¡Gracias por su visita, papa León XIV! El Perú siempre lo llevará en el corazón y mantendrá vivo el mensaje de fe, esperanza y caridad que sembró en cada rincón del país.