El papa León XIV recibió las Llaves de la Ciudad del Callao, durante su breve visita al primer puerto, en el marco de su penúltima actividad oficial en el Perú.

El reconocimiento fue entregado por el alcalde provincial, César Pérez, como muestra de gratitud y afecto del pueblo chalaco.

El pontífice, por supuesto respondió el gesto con mucha emoción ante los cientos de fieles que se congregaron para pedirle su bendición.

“Es una alegría muy grande encontrarme de nuevo en el Callao con ustedes”, expresó León XIV al reencontrarse con vecinos y autoridades de la localidad.

Robert Francis Prevost, nombre del ahora jefe del Vaticano y de la Iglesia Católica, mantiene un vínculo especial con el Callao, debido a que ejerció como administrador apostólico de la diócesis chalaca.

Tras recibir la distinción municipal, el Santo Padre impartió su bendición a los agradecidos devotos.

Identidad

La despedida tuvo también un marcado acento deportivo, debido a que el papa recibió una camiseta del Sport Boys, el emblemático equipo del Callao.

El gesto fue recibido con entusiasmo por los presentes, que celebraron el homenaje al Santo Padre.

Sin embargo, el momento que será recordado por décadas llegó cuando León XIV sorprendió a la multitud al pronunciar tres veces el inconfundible “¡Chim Pum, Callao!”, la tradicional arenga chalaca.

Los asistentes respondieron a la frase de la manera acostumbrada y estallaron en aplausos y vítores.

La expresión, característica de las celebraciones chalacas, convirtió la despedida en una escena de especial cercanía entre el pontífice y el pueblo chalaco.

El gesto cerró una visita marcada por las muestras de cariño de una población que lo esperaba hace varios años, y de un líder que esperaba con ansias reencontrarse con sus amados feligreses.

León XIV continuó su recorrido hacia la Base Aérea Las Palmas, donde encabezó la multitudinaria misa de despedida del Perú.