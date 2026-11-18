El Perú busca ampliar sus vínculos con Papúa Nueva Guinea mediante iniciativas de cooperación técnica en áreas de interés común. Esta propuesta fue presentada por la presidenta Keiko Fujimori durante una reunión bilateral con el primer ministro de ese país, James Marape, en la ciudad de Shenzhen, China.

Entre los temas planteados figura la suscripción de un convenio básico de cooperación técnica que permita impulsar proyectos relacionados con el cambio climático, la protección de los océanos y la lucha contra la pesca ilegal. También se propuso intercambiar conocimientos sobre técnicas de cultivo de papa.

Ambos representantes coincidieron en la importancia de estrechar la relación entre sus países, que comparten desafíos como naciones del Pacífico. La ubicación de Papúa Nueva Guinea, entre el Sudeste Asiático, Oceanía y la cuenca del Pacífico, fue señalada como una oportunidad para ampliar la presencia peruana en el Pacífico Sur.

La reunión formó parte de las actividades de Fujimori en China, donde participa en el encuentro de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Previamente, la presidenta sostuvo una cita con el mandatario chino, Xi Jinping, para abordar temas de amistad, cooperación e inversión.

La agenda de la jefa de Estado en Shenzhen también incluye reuniones con otros líderes y representantes empresariales de distintas economías. Estos encuentros tienen como objetivo ampliar las relaciones bilaterales y fortalecer la presencia del Perú en la región Asia-Pacífico.