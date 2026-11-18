El papa León XIV agradeció este miércoles la acogida que recibió durante su reciente viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, y expresó su deseo de que estos países avancen por el camino de la paz, la justicia y la fraternidad.

Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el sumo pontífice manifestó su gratitud a las autoridades civiles y eclesiásticas, así como a los fieles que participaron en las actividades de su gira por Sudamérica.

Papa León XIV destaca su recorrido por Sudamérica

El Santo Padre resaltó la cálida recepción que tuvo en Uruguay y la importancia de fortalecer la fe en un país donde los católicos representan una minoría.

Respecto a Argentina, destacó el legado de su antecesor, el papa Francisco, y la necesidad de promover una Iglesia abierta, acogedora y comprometida con la construcción de una sociedad justa y solidaria.

León XIV recuerda su especial vínculo con el Perú

El pontífice explicó que su estancia en territorio peruano fue más extensa debido al profundo vínculo que mantiene con el país, donde vivió durante varios años como misionero y obispo.

Asimismo, destacó su reencuentro con las comunidades de Chiclayo, la devoción religiosa de la población y el legado de los santos peruanos.

También recordó la labor de los misioneros en Cusco y la riqueza cultural de los pueblos amazónicos, así como las situaciones de injusticia y violencia que enfrentan estas comunidades.