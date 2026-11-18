Tras acompañar al papa León XIV durante su visita al Perú, el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, retornó a la Ciudad Incontrastable y compartió detalles de los momentos que vivió junto al sumo pontífice.

La autoridad eclesiástica destacó que el viaje apostólico tuvo como propósito fortalecer la fe de los peruanos y transmitir un mensaje de unidad.

“El Papa es un peruano que está dirigiendo la iglesia universal, ha venido a fortalecer la fe de su pueblo. Es un hombre que ama intensamente al Perú y que vino a unirlo”, expresó el arzobispo.

Asimismo, recordó el mensaje que el santo padre dirigió a los obispos del país, a quienes llamó hermanos.

Papa León XIV recibió escultura elaborada por internos del Penal de Huancayo

Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una cena con el pontífice, en la que monseñor Luis Alberto Huamán le entregó una escultura elaborada por internos del Penal de Huancayo, ubicado en el distrito de Huamancaca Chico.

La pieza representa al papa León XIV abrazando a un niño wanka y fue confeccionada por personas privadas de libertad que participan en los talleres del programa Cárceles Productivas.

“Es usted abrazando al pueblo huancaíno”, manifestó el arzobispo al explicarle el significado de la obra que ahora tendrá como destino Roma.

A este obsequio se sumó una manta tejida en el distrito de Marco, provincia de Jauja, en representación de las comunidades de la arquidiócesis de Huancayo.

“Los pueblos campesinos también necesitan hacerse presente ante usted”, expresó durante la entrega.

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Arzobispo de Huancayo destaca la sencillez y cercanía del papa León XIV

Al recordar su experiencia durante el viaje apostólico, monseñor Luis Alberto Huamán resaltó que el santo padre conserva la sencillez y cercanía que lo caracterizaban desde los años en que Robert Prevost ejercía su ministerio episcopal en el Perú.

“Es un obispo que ha acompañado a todos, muy cercano con todos, muy sencillo”, manifestó.

Según el arzobispo, durante su recorrido por el país, León XIV no buscó convertirse en el centro de las actividades ni destacar las obras que realizó anteriormente en territorio peruano, sino poner en primer lugar a Cristo y reconocer la fe de la población.

“Él quería mostrar que a cada uno de nosotros del Perú nos lleva en su corazón”, expresó monseñor al recordar cómo el pontífice reconocía a personas y evocaba historias de su paso por el país.