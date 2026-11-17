El papa León XIV descartó, por el momento, ampliar las autorizaciones para la ordenación sacerdotal de hombres casados y flexibilizar las restricciones a la celebración de la misa tradicional en latín, al considerar que estos cambios podrían afectar la unidad de la Iglesia católica.

Según informó EWTN News, el pontífice realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa de 45 minutos a bordo del avión que lo trasladó a Roma, el 16 de noviembre, tras concluir su viaje apostólico de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú.

El Santo Padre sostuvo que una de las principales prioridades de su pontificado es fomentar la reconciliación y la comunión entre los miembros de la Iglesia.

Papa León XIV se pronuncia sobre la ordenación de sacerdotes casados

León XIV fue consultado sobre la posibilidad de autorizar la ordenación sacerdotal de hombres casados para afrontar la escasez de sacerdotes en determinadas regiones, como la Amazonía sudamericana.

Esta propuesta fue planteada durante el Sínodo de los Obispos de 2019 y quedó abierta tras la publicación de la exhortación apostólica Querida Amazonia, promulgada por el papa Francisco en 2020.

Al respecto, el Santo Padre destacó que las vocaciones sacerdotales han aumentado considerablemente durante los últimos años en algunas zonas históricamente desatendidas.

Ordenar a hombres casados “no es la única” solución a la escasez de sacerdotes, señaló el pontífice, quien advirtió que esta medida, “en algunas partes de la Iglesia, puede provocar divisiones, porque no todos aceptan esta idea”.

León XIV no descarta cambios en el futuro

Aunque el pontífice no cerró definitivamente la posibilidad de introducir modificaciones en el futuro, insistió en que su prioridad es fortalecer los vínculos entre los integrantes de la comunidad católica.

“Es posible que algunas cosas cambien en el futuro. Pero, por ahora, creo que una parte importante de mi ministerio en la Iglesia consiste en sanar y unir a las personas”, expresó.

Asimismo, señaló que las decisiones relacionadas con estos asuntos requerirán tiempo y reflexión.

“Todas estas cuestiones requerirán tiempo y avanzaremos según nos vaya guiando el Señor”, añadió.

Papa León XIV mantendrá las restricciones a la misa tradicional en latín

El líder de la Iglesia católica también confirmó que mantendrá las restricciones establecidas por su antecesor, el papa Francisco, mediante el documento Traditionis custodes, promulgado en 2021.

Dicha disposición regula la celebración de la misa según el misal romano anterior a la reforma litúrgica impulsada tras el Concilio Vaticano II.

“Una vez más, por la unidad de la Iglesia, la inmensa mayoría de los católicos del mundo celebra según el rito del Vaticano II, el de Pablo VI, y así seguiremos haciéndolo”, manifestó.

Sin embargo, León XIV recordó que la normativa vigente contempla la posibilidad de conceder autorizaciones para celebrar la misa tradicional en latín.