El Gobierno de Japón dio la bienvenida a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien realizará una visita oficial al país asiático del 19 al 20 de noviembre de 2026, como parte de su agenda internacional.

A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno japonés destacó los históricos vínculos de amistad que mantiene con el Perú y dio a conocer parte de las actividades que cumplirá la mandataria durante su estancia.

“Su Excelencia la Sra. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de la República del Perú, realizará una visita a Japón del 19 al 20 de noviembre”, informó la Cancillería japonesa.

We are delighted to welcome H.E. Ms. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, President of Peru, visiting Japan from Nov. 19 to 20. Peru, our first Latin American diplomatic partner since 1873, shares more than 150 years of relations bridged by the Nikkei (Japanese immigrants and descendants) community. https://t.co/LO7IMbpRWX — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) November 18, 2026

Keiko Fujimori se reunirá con el emperador Naruhito y Sanae Takaichi

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, la jefa de Estado sostendrá un encuentro con el emperador Naruhito y también se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El Gobierno japonés expresó su expectativa de que la visita presidencial contribuya a fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones.

De acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la reunión con Sanae Takaichi está programada para el viernes 20 de noviembre y estará precedida por una ceremonia de honor en la sede de la primera ministra.

Perú y Japón mantienen más de 150 años de relaciones diplomáticas

La Cancillería japonesa recordó que el Perú fue el primer país de América Latina con el que Japón estableció relaciones diplomáticas, en 1873.

Asimismo, resaltó el papel que ha desempeñado la comunidad nikkei, conformada por inmigrantes japoneses y sus descendientes, en el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.

La visita de Fujimori se realizará tras su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), en Shenzhen, China.