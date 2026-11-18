La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este miércoles una reunión bilateral con el presidente de la República Socialista de Vietnam, To Lam, en la ciudad de Shenzhen, China, como parte de su agenda oficial en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron las relaciones bilaterales, mientras que la jefa de Estado expresó el interés del Gobierno peruano en ampliar las oportunidades comerciales entre ambas naciones.

La presidenta Keiko Fujimori se reunió en Shenzhen con Tô Lâm, presidente de Vietnam, para fortalecer los lazos de cooperación entre el Perú y Vietnam. 🇵🇪🇻🇳 El encuentro formó parte de su agenda en la Cumbre de Líderes de APEC, donde el Perú busca estrechar sus vínculos con las economías del Asia-Pacífico y abrir nuevas oportunidades de intercambio comercial. #PerúResponde #APEC2026China #APEC #APEC2026 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 18, 2026

Keiko Fujimori invita al presidente de Vietnam a visitar el Perú

La mandataria extendió una invitación a su homólogo vietnamita para que realice una visita oficial al Perú, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambos países.

Asimismo, saludó la próxima presidencia de Vietnam en APEC 2027 y ofreció compartir la experiencia del Perú como anfitrión de este foro económico internacional.

Fujimori estuvo acompañada por los ministros de Energía y Minas, Guillermo Shinno; de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; y el embajador del Perú en China, Carlos Vásquez.

Perú busca ampliar exportaciones agroindustriales y pesqueras a Vietnam

Durante la reunión, la presidenta expresó su interés en ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros peruanos al mercado vietnamita.

Esta iniciativa se enmarca en el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), tratado comercial del que forman parte ambos países.

En 2025, Vietnam se posicionó como el primer socio comercial del Perú en el Sudeste Asiático.

Perú y Vietnam celebran 32 años de relaciones diplomáticas

En otro momento del encuentro, Fujimori destacó los 32 años de amistad y asociación entre ambas naciones y recordó que las relaciones diplomáticas se establecieron en 1994, durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

En 2015, el Perú estableció una embajada residente en Hanói, capital de Vietnam.

Actualmente, ambos países participan en espacios de integración y cooperación internacional como APEC, el Foro de Cooperación Asia del Este-América Latina (FOCALAE) y el diálogo entre la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).