La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por el fallo que impide que Rafael López Aliaga asuma como alcalde de Lima.

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, el titular del organismo electoral fue denunciado por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, además, se pide su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años.

Roberto Burneo, presidente del JNE, defendió el criterio del pleno sobre la prohibición de utilizar la sucesión municipal para concretar una reelección inmediata. Foto: GEC.

EN DETALLE

La denuncia contra Burneo que ya se encuentra en la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados señala que el 2 de noviembre, el Pleno del JNE expidió una resolución para precisar que quien haya asumido la alcaldía de Lima en el periodo anterior y haya sido elegido primer regidor, no podrá asumir el cargo de burgomaestre por sucesión.

“Dicha decisión no se limitó a resolver una controversia concreta sobre la proclamación de autoridades ni a corregir un acta electoral. El Pleno estableció una regla de aplicación general y anticipada”, se lee en el documento.

Asimismo, refieren que Renovación Popular obtuvo una representación determinada por el resultado electoral y por el orden de prelación de su lista. Sin embargo, la resolución introdujo una restricción.

“De esta manera, se alteran las consecuencias jurídicas de la representación obtenida en las urnas y se condiciona anticipadamente la forma en que deberá operar la sucesión municipal respecto de una lista electoral determinada”, se lee en la denuncia.

Esta es parte de la denuncia constitucional que se presentó contra Roberto Burneo (Foto: Captura de denuncia).

NÚMEROS

Al respecto, el senador Daniel Barragán (Obras) dijo que si bien el proceso electoral ya pasó, evaluarán la denuncia contra Burneo.

“Quiero ver la documentación. El JNE ha hecho mal las cosas”, indicó.

Mientras que Rossangella Barbarán de Fuerza Popular (FP) recordó que su agrupación dijo que las reglas del juego deben ser claras.

“El JNE ha permitido que muchos candidatos participen, incluso muchos renunciaron y no se contempló la situación. Es muy prematuro hablar de inhabilitación, pero sí corresponde hacer una evaluación objetiva”, apuntó.

La Comisión de Acusaciones Constitucionales tiene 25 integrantes.

Para que una denuncia avance se necesita la mitad más uno de los votos, es decir, 14 votos.

Renovación (3) y FP (8) suman 11 votos, pero si Obras (3) se suma, el caso podrá avanzar.