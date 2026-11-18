El Perú implementará un centro de monitoreo inteligente para fortalecer la seguridad ciudadana, tomando como referencia el modelo de gestión urbana de China, que emplea inteligencia artificial, drones, robots y plataformas digitales para detectar infracciones y actos delictivos en tiempo real.

Así lo anunció la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tras visitar el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental del distrito de Longgang, en la ciudad china de Shenzhen.

Para la ejecución de este proyecto, el Gobierno chino brindará un aporte adicional de 22 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 75 millones de soles, según informó la Agencia Andina.

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¿Cómo funcionará el centro de monitoreo inteligente en Perú?

El modelo tecnológico de Shenzhen integra en una sola plataforma el monitoreo en tiempo real, las alertas de emergencia y la gestión coordinada de los servicios públicos.

Entre las herramientas que utiliza el sistema chino destacan los drones, robots y agentes de inteligencia artificial, capaces de detectar irregularidades, infracciones y hechos relacionados con la delincuencia.

Esta infraestructura tecnológica también está conectada a plataformas digitales y aplicaciones móviles que permiten a las autoridades contar con información actualizada para intervenir ante situaciones de emergencia.

Inteligencia artificial para combatir la inseguridad ciudadana

La mandataria destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías en la gestión pública para mejorar la atención a la población y fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana.

“Lo que buscamos al igual que ustedes es que la tecnología, la inteligencia artificial puedan solucionarle la vida a los ciudadanos, que puedan acercar los servicios de una manera más rápida, eficiente y transparente”, afirmó Fujimori.

Asimismo, recordó que China ya contribuyó con la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Por su parte, el embajador de China en el Perú, Song Yang, expresó la disposición de su país para acelerar la implementación del nuevo proyecto.

China también entregará 68 máquinas para enfrentar el fenómeno El Niño

En el marco de la cooperación bilateral, la mandataria anunció que China proporcionará 68 unidades de maquinaria pesada, valorizadas en 7,5 millones de dólares, para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

El aporte incluye camiones volquete, excavadoras, cargadoras sobre llantas, camiones tractores y semirremolques.

Respecto al centro de monitoreo inteligente, aún no se han precisado su ubicación, los plazos de construcción ni el equipamiento definitivo que será incorporado en el Perú.