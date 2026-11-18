El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien acudió en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, destacó el trabajo técnico y el diálogo entre ambos poderes del Estado.
Según indicó, este proceso permitió incorporar medidas para atender necesidades prioritarias sin descuidar el manejo responsable de los recursos públicos.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, calificó el presupuesto como “conservador”, debido al escenario internacional marcado por la incertidumbre, los conflictos bélicos y el incremento del precio del petróleo.
No obstante, señaló que el dinamismo del PBI mundial y los elevados precios de las materias primas mantienen un panorama económico favorable.
Cuba proyectó que la economía mundial crecerá 3,1 % en 2027 y sostuvo que las cotizaciones del oro, el cobre y el petróleo permitirían afrontar posibles choques externos. Asimismo, informó que la economía peruana creció 3,2 % entre enero y setiembre de 2026, pese al fenómeno El Niño, impulsada por el fortalecimiento de la demanda interna.
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