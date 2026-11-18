El debate del presupuesto público para el Año Fiscal 2027 quedó pendiente y se reanudará este miércoles 18 de noviembre, a las 10:00 horas. Así lo anunció el presidente del Congreso, Miguel Torres, al suspender la sesión plenaria de este martes.

La propuesta legislativa, enviada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, contempla un presupuesto de S/ 266 506 316 735.

Durante la sustentación ante el pleno, el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista, indicó que el monto representa un incremento de S/ 8 945 millones frente al año anterior, equivalente al 3,5 % del Presupuesto Institucional de Apertura.

En cuanto a la distribución por niveles de gobierno, el Gobierno Nacional recibiría S/ 166 613 millones, con un crecimiento de 2,7%. Los gobiernos regionales contarían con S/ 58 672 millones, una reducción de 1,3 %, mientras que los gobiernos locales tendrían S/ 41 222 millones, lo que representa un aumento de 15,2%.

Arista detalló que el 66,8% de los recursos se destinaría al gasto corriente, el 21,4% al gasto de capital y el 11,7 % al servicio de la deuda. Además, señaló que entre 2021 y 2027 el gasto corriente aumentó casi 49 %, mientras que la inversión pública creció 21%.

Ante estas cifras, el legislador planteó la necesidad de controlar los gastos no prioritarios y asignar más recursos a la inversión pública.