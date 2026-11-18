La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo chileno, José Antonio Kast, este miércoles 18 de noviembre, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se desarrolla en Shenzhen, China.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la ampliación de las oportunidades de inversión y la cooperación para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño.

Perú y Chile dialogan sobre Gabinete Binacional para 2027

De acuerdo con la Presidencia de Chile, los jefes de Estado también conversaron sobre la realización del Gabinete Binacional en 2027, mecanismo de coordinación que reúne a los ministros de ambos países.

El Gobierno chileno destacó la importancia de este espacio de diálogo para transformar la voluntad política en compromisos concretos y fortalecer la cooperación bilateral.

Me reuní con Keiko Fujimori para profundizar las relaciones comerciales entre Chile y Perú y ampliar las oportunidades de inversión. 🇨🇱🇵🇪 Abordamos la realización de un Gabinete Binacional en 2027 para avanzar en compromisos concretos, además de la cooperación frente al fenómeno de El Niño en prevención, alerta temprana y gestión de desastres. Queremos seguir trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos y generar más oportunidades para ambos países. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) November 18, 2026

Perú y Chile fortalecerán cooperación frente al fenómeno El Niño

Otro de los principales temas abordados durante la reunión fue la colaboración en materia de prevención, alerta temprana y gestión de desastres ante los posibles impactos del fenómeno El Niño.

Las autoridades chilenas recordaron que su país brindó recientemente ayuda al Perú para combatir los incendios.

La prevención de desastres ha sido uno de los temas prioritarios de la agenda de Fujimori durante su participación en APEC 2026.

Keiko Fujimori busca inversiones para mitigar el impacto de El Niño

La mandataria peruana también abordó la necesidad de impulsar proyectos de prevención durante su reciente encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, y en una reunión con empresarios del país asiático.

Durante su encuentro con 70 representantes de sectores como minería, hidrocarburos, banca e infraestructura, Fujimori solicitó la colaboración del sector privado ante posibles situaciones de emergencia.

“Aquí apelo a la generosidad de siempre de los inversionistas chinos a que, llegada la emergencia puedan, como siempre, poder colaborar con nuestro país”, señaló la jefa de Estado.