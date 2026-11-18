El presidente de China, Xi Jinping, ofreció este miércoles una cena de gala a los mandatarios que participan en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), en la ciudad de Shenzhen.

El banquete, que incluyó especialidades de la gastronomía cantonesa y vinos chinos, tuvo entre sus invitados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Más allá de la propuesta gastronómica, la velada dejó imágenes de interés diplomático entre los líderes de las principales potencias mundiales.

APEC 2026: ¿qué platos se sirvieron en la cena de gala de Xi Jinping?

Según informó el diario hongkonés South China Morning Post, citado por la agencia EFE, el menú rindió homenaje a la gastronomía tradicional de la provincia de Cantón, donde se encuentra Shenzhen.

Entre los platos y bebidas que degustaron los mandatarios figuraron:

Entrante frío denominado “Ciudad del Roc”.

Sopa de vejiga natatoria de pescado con aceitunas chinas.

Langosta salteada con jengibre y cebolleta.

Mero al vapor con salsa de soja.

Filete de ternera con setas.

Colmenillas, col china y castañas en salsa de azafrán.

Tres variedades de dim sum cantonés.

Sopa dulce de judías rojas con piel de mandarina y semillas de loto.

Pasteles, frutas frescas y helado.

Vinos de la región china de Ningxia.

Donald Trump y Vladímir Putin se estrechan la mano durante cena de gala

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió antes de la fotografía oficial, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, se acercó a Xi Jinping y Donald Trump mientras ambos conversaban.

El mandatario ruso estrechó la mano del presidente estadounidense y se incorporó brevemente a la conversación.

El encuentro se produjo un día antes de la reunión trilateral prevista entre los tres líderes, en la que el control del armamento nuclear figura entre los posibles temas de discusión.

Xi Jinping y primera ministra de Japón protagonizan breve encuentro

La recepción también fue escenario de un saludo entre Xi Jinping y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países por Taiwán.

Asimismo, Peng Liyuan, esposa del presidente chino, sostuvo una breve conversación con Donald Trump sin la presencia de un intérprete, tras intercambiar un apretón de manos.

Xi Jinping defiende la apertura económica y la cooperación internacional

Durante su brindis de bienvenida, el presidente chino adelantó que los líderes de APEC debatirán medidas para ampliar la apertura económica, impulsar la innovación y profundizar la cooperación entre las economías participantes.

El mandatario destacó que estos factores han contribuido a convertir a la región Asia-Pacífico en uno de los principales motores del crecimiento económico mundial.

Entre los asistentes al banquete también estuvieron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.