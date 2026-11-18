El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima rechazó el requerimiento para poner fin a la prisión preventiva de Adrián Alonso Villar Chirinos, quien es investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el 17 de febrero en San Isidro.

El pronunciamiento se dio a conocer durante una audiencia celebrada este miércoles, en la que el juzgado analizó, desde las 8:10 a.m., la solicitud de la defensa de Adrián Villar para revocar la medida que restringe su libertad.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó una condena de siete años y un mes de prisión contra Adrián Villar, además del pago de días multa, por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

Según el documento presentado en la audiencia, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por homicidio culposo y la inhabilitación definitiva para conducir. A ello se suma una sanción adicional y el pago de una multa por los presuntos delitos de omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Dicho equerimiento fiscal deberá ser analizado por el Poder Judicial y, por el momento, no representa una sentencia condenatoria contra Adrián Villar.

Asimismo, la jornada judicial tiene prevista una segunda audiencia para la 1:00 p.m., en la que analizará el pedido de la Fiscalía para extender la prisión preventiva de Adrián Villar durante la etapa intermedia del proceso.

Adrián Villar cumple prisión preventiva desde marzo, cuando el Poder Judicial ordenó su reclusión por un periodo de nueve meses. La medida se dictó en el marco de la investigación por el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano.

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