Un vehículo que brindaba servicio de taxi por aplicativo perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público, que cayó tras el choque. El accidente ocurrió en la cuadra 5 de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres.

Según RPP, como consecuencia del choque, un pasajero de 74 años que viajaba en el taxi por aplicativo sufrió lesiones y recibió asistencia de los bomberos, quienes acudieron al lugar del accidente.

El adulto mayor, identificado como Víctor Ávalos Jacobo, fue evacuado de inmediato a la Clínica Jesús del Norte, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con el testimonio del pasajero, otro automóvil le habría cerrado el paso al taxi por aplicativo, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara impactando violentamente contra el poste de concreto.

La circulación vehicular permaneció restringida durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes. La vía fue liberada luego de que el vehículo accidentado fuera remolcado y trasladado a la comisaría del sector.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.