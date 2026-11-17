Lima y Callao registrarán lloviznas entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre debido a las condiciones atmosféricas asociadas al Fenómeno El Niño Costero. Según informó la Agencia Andina, las precipitaciones serán de ligera intensidad y podrían generar aniegos en algunos sectores de la capital.

La ingeniera Raquel Loayza, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que para el jueves 19 de noviembre se prevé una precipitación de entre 0.5 y 1.2 milímetros por día, equivalente a entre 0.5 y 1.2 litros de agua por metro cuadrado.

Senamhi advierte que lluvias en varias zona de Lima seguirán hasta mañana. (Foto: Senamhi)

La especialista señaló que estas condiciones responden a la elevada humedad atmosférica en Lima y al calentamiento del mar, cuya temperatura se encuentra hasta 6 grados por encima de sus valores habituales. A ello se suma la presencia de vientos del sur en las capas bajas de la atmósfera, que contribuyen a incrementar la humedad sobre el continente.

¿Qué distritos de Lima serán los más afectados por las lloviznas?

De acuerdo con Loayza, los distritos que registrarían mayor presencia de lloviznas son Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. Estas zonas presentan una mayor concentración de humedad debido a sus características geográficas.

Sin embargo, las precipitaciones también podrían aparecer de manera intermitente en otros sectores de Lima, tanto en la zona este como en la oeste.

¿A qué hora se presentarán las lloviznas en Lima y Callao?

Las precipitaciones se producirán principalmente durante las noches y madrugadas, y podrían prolongarse hasta las primeras horas de la mañana, alrededor de las 7:00 u 8:00 a. m.

La especialista del Senamhi tampoco descartó que se registren episodios breves de llovizna durante la tarde, dependiendo de las condiciones atmosféricas de cada momento.

Senamhi advierte posibles aniegos en distritos del sur de Lima

Aunque se trata de precipitaciones ligeras, el Senamhi advirtió que podrían ocasionar aniegos en algunos sectores de Lima sur, especialmente en aquellos que presentan deficiencias en sus sistemas de drenaje.

Como ejemplo, Loayza mencionó el caso de Villa María del Triunfo, donde pequeñas cantidades de agua pueden acumularse en determinados puntos, como ocurrió anteriormente en un bypass ubicado en una de sus principales avenidas.

No obstante, aclaró que estas lloviznas no representan un escenario de desborde de ríos ni de activación de quebradas, debido a que son precipitaciones costeras ligeras y diferentes de las lluvias de mayor intensidad.

Temperaturas en Lima continuarán por encima de lo normal

Pese al incremento de la cobertura nubosa, las temperaturas diurnas en Lima continuarán por encima de sus valores habituales para noviembre, informó la especialista.

Como referencia, la estación meteorológica de La Molina registró 32.6 °C, frente a un promedio normal de 23.2 °C. Mientras tanto, en Campo de Marte, ubicado en Jesús María, se alcanzaron los 31.8 °C, cuando el promedio habitual es de 21.3 °C.

Para los próximos días, las temperaturas máximas tenderían a disminuir gradualmente y podrían ubicarse entre los 27 °C y 28 °C en algunos distritos. Sin embargo, la elevada humedad mantendría una sensación térmica entre 1 y 2 grados superior, lo que favorecería la presencia de bochorno.

Finalmente, Loayza indicó que el Fenómeno El Niño Costero mantendría su magnitud extraordinaria hasta febrero y posteriormente comenzaría a debilitarse de manera progresiva.