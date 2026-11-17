Las fuertes lluvias registradas el fin de semana dejó un colegio en el distrito de La Matanza, provincia de Morropón, totalmente inundado, por lo que las clases fueron suspendidas. La Dirección Zonal 1 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre significativos acumulados de precipitación de hasta 76.6 litros por metro cuadrado en diversos sectores de la región Piura, registrados desde la noche del último domingo hasta la madrugada del lunes.

Las intensas lluvias han dejado inundados varios ambientes del centro educativo San Agustín, ubicado en el distrito de La Matanza, provincia de Morropón. Según el Senamhi, en la Estación Morropón, la más cercana a este distrito, registró 35 litros por metro cuadrado.

Ante esto, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de dicha institución difundió varias imágenes en las que se observan que los espacios como patio, aulas y otros accesos están completamente inundados. Esta situación ha puesto en riesgo el normal desarrollo de las actividades escolares, motivando el pedido urgente de apoyo por parte de la comunidad educativa hacia las autoridades locales y Defensa Civil.

De otro lado, el reporte meteorológico oficial emitido por el Senamhi, precisa que la estación automática EMA/PLU Hacienda Bigote registró el nivel más alto de lluvias acumuladas en toda la región con 76.6 milímetros. Esta importante cifra corresponde al monitoreo comprendido entre las 7:00 a. m. del domingo 15 de noviembre y las 7:00 a. m. del lunes 16 de noviembre de 2026, evidenciando la fuerte intensidad del temporal en la zona.

Asimismo, las estaciones Salitral, Partidor y Malacasi reportaron acumulados de hasta 57.4 mm/día, 53.9 mm/día y 43.4 mm/día, respectivamente. Por su parte, la EMA Canchaque registró 41.6 mm, seguida muy de cerca por Tambogrande con 41.1 mm, mientras que Morropón reportó 35 mm y la estación Hacienda Barrios cerró con 34.1 mm.

Además, ante las fuertes precipitaciones y la consecuente activación de cauces naturales, una miniván de transporte de pasajeros procedente de la provincia de Huancabamba terminó volcada tras intentar cruzar la caudalosa quebrada Río Seco. Afortunadamente, la rápida reacción de los pobladores de la zona y de los equipos de emergencia permitió que todos los ocupantes fueran auxiliados a tiempo, evitando una tragedia mayor.