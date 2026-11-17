Los momentos de risa y felicidad de una familia terminaron en un día lleno de dolor y desolación, luego que el conductor de una miniván embistió el mototaxi en el que viajaban una joven pareja junto a su hijo de tan solo dos meses, que falleció en el acto en Piura.

El trágico accidente se registró la noche del último domingo antes del cruce a San Lucas de Colán, en circunstancias en que el mototaxi conducido por Julián Imán Aparicio llevaba como pasajeros a su esposa, Angela Arévalo y a su bebé, M.I.A. de tan solo dos meses.

Según las primeras indagaciones policiales, cuando la familia regresaba de Sojo fue impactado por la parte posterior por el conductor de la miniván, Jerson Eduardo Ayala Castillo.

Producto del fuerte impacto, los tres terminaron tendidos en el pavimento, pero lamentablemente el pequeño no resistió los golpes y falleció. Sus padres fueron trasladados de emergencia al hospital Nuestra Señora de Las Mercedes, donde continúan internados debido al delicado estado de su salud.

Los familiares denunciaron que el conductor del vehículo no auxilió a los heridos. “Ellos venían a Paita, ellos han estacionado en el semáforo, en una zona luminosa y lo choca por la parte de atrás, el carro ha venido a toda velocidad y los ha impactado y encima huyó del lugar”, mencionaron los indignados familiares.

Ellos solicitan a los propietarios del grifo que se ubica en el lugar del accidente que faciliten las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.

Agregaron que el conductor de la miniván se encontraría en presunto estado de ebriedad cuando ocurrió el accidente de tránsito.

En tanto la defensa legal del chofer que se encuentra detenido precisó que ya se le realizó el examen del dosaje etílico y esperan el resultado. Afirmaron que el SOAT del mototaxi se encontraba vencido.