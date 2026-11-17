Un niño de seis años falleció luego de que la estructura metálica de un columpio cayera sobre él en un parque de la asociación Paraíso, ubicada en la zona de Santa Clara, en el distrito de Ate.

Según informó 24 Horas de Panamericana Televisión, el menor se encontraba jugando con otros niños del vecindario cuando ocurrió el accidente. Sus familiares lo trasladaron de emergencia a un establecimiento de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

Columpio presentaba signos de deterioro y oxidación

Las imágenes difundidas por el noticiero de Panamericana Televisión mostraron que el juego recreativo presentaba signos de deterioro, con bases metálicas oxidadas y una estructura desprendida del suelo.

Asimismo, se observó que el piso de la zona donde se encontraba instalado el columpio estaba húmedo.

Tras el accidente, el parque fue cercado con cintas de seguridad para restringir temporalmente el ingreso de los vecinos.

Padre del menor pide mayor fiscalización de los parques en Ate

El padre del niño expresó su dolor por la pérdida de su hijo y cuestionó las condiciones en las que se encontraban los juegos recreativos destinados a los menores de edad.

Asimismo, solicitó a las autoridades municipales realizar una adecuada supervisión de estos espacios públicos para evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

Los familiares también revelaron que tenían planes y regalos preparados para el pequeño con motivo de las próximas celebraciones navideñas.

Municipalidad de Ate anuncia apoyo a familiares del menor

Por su parte, la Municipalidad de Ate informó que brindó asistencia a la familia a través de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), incluyendo apoyo para cubrir los gastos funerarios debido a su situación económica.

Durante el informe periodístico también se solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para revisar las condiciones de los espacios recreativos del distrito.

Las causas exactas del desprendimiento de la estructura metálica y las eventuales responsabilidades no fueron precisadas en el reporte periodístico.