Un bus de transporte público quedó atascado debajo del puente de la avenida Brasil, en medio del operativo vial y de seguridad desplegado por la última jornada de actividades del papa León XIV en el Perú.

El accidente se registró al promediar las 7:30 a.m de ayer y provocó congestión vehicular y complicaciones para los conductores, en una jornada marcada por los cierres de calles y desvíos.

El incidente ocurrió exactamente en el paso a desnivel de la avenida Brasil, a la altura del cruce con la avenida Javier Prado.

La unidad ingresó por una sección cuya infraestructura no permitía el tránsito de vehículos de sus dimensiones e impactó contra la parte inferior del puente, quedando inmovilizada.

Según se informó, la estructura tiene una restricción de altura máxima de 2.30 metros; la que fue sobrepasada por la unidad en cuestión, que quedó atrapado e interrumpió la circulación vehicular en la zona.

Pese a lo violento del impacto, no se reportaron heridas personas heridas, señalaron las autoridades.

Según versiones preliminares, el accidente habría ocurrido porque el conductor de la unidad no respeto la señalización preventiva.

Usuarios y testigos se animaron a decir que el hombre al volante calculó incorrectamente las dimensiones del vehículo. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si existieron otras circunstancias desencadenaron el incidente.

Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudieron a la emergencia y evacuaron a los ocupantes de la unidad.

Situación

Además, los efectivos se desplegaron para levantar el bloqueo y asegurar el desplazamiento vehicular.

Al cierre de esta edición se desconocía el valor de los daños ocasionados y las medidas que las autoridades tomarían contra el conductor de la unidad.

Esta no es la primera vez que ocurre un accidente de similares características en la avenida Brasil.

En septiembre último, dos camiones quedaron atascados simultáneamente debajo del puente ubicado a la altura de la avenida, bloqueando durante varios minutos las vías auxiliares en ambos sentidos.

Asimismo, el 9 de octubre, otro bus de transporte público, perteneciente a la empresa El Rápido, quedó inmovilizado en el mismo sector. Los vecinos exigen medidas para evitar estos episodios.