Los vecinos de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo (VMT), denunciaron que la Municipalidad distrital dejó inconclusa una obra de pavimentación en la calle Las Flores. Según informó de Latina, los trabajos comenzaron en abril de 2026, pero actualmente la zona permanece con tierra removida, acumulación de desmontes y buzones de desagüe sin tapa.

La primera piedra del proyecto fue colocada el 23 de abril de 2026, durante la gestión del alcalde Eloy Chávez Hernández. De acuerdo con los residentes, la autoridad municipal anunció que la intervención contemplaría aproximadamente 1,5 kilómetros de pistas y estaría terminada en 90 días. Por ello, esperaban que la obra concluyera entre julio y agosto.

Te puede interesar: Huancavelica: bloquean carretera a Huancayo y otras vías durante paro por alza de combustibles

Sin embargo, los vecinos señalaron que los trabajadores dejaron de acudir hace más de un mes y que las calles continúan sin pavimentar. “Nos mintió, nos ilusionó, nos abandonó la obra. Acá los vecinos estamos incómodos porque ha hecho un movimiento de tierra”, manifestó uno de los residentes durante el recorrido periodístico.

La paralización también ha complicado el tránsito peatonal y vehicular. Los habitantes indicaron que, cuando llueve, las vías se convierten en zonas de barro y algunos vehículos pueden quedar atascados. Además, denunciaron la presencia de buzones abiertos que han tenido que cubrir por cuenta propia para evitar los malos olores y posibles accidentes.

Buzones abiertos y riesgos para los vecinos

Los residentes también alertaron sobre la presencia de roedores y cucarachas en los alrededores de los buzones sin tapa. La situación genera preocupación por los niños, adultos mayores y motociclistas que transitan por la zona, debido a los desniveles y las estructuras expuestas.

Una de las vecinas contó que tuvo que cubrir un buzón ubicado frente a su vivienda para impedir que los olores ingresaran a su casa. Otra residente expresó su malestar por las condiciones en las que quedó el sector: “De lo que estamos viviendo mal, peor nos ha dejado”. Asimismo, recordó que varias familias llevan más de 40 años viviendo en la zona sin contar con pistas.

Vecinos reclaman respuestas a la Municipalidad de VMT

Los representantes vecinales aseguraron que enviaron diversos documentos a la Municipalidad de Villa María del Triunfo para solicitar explicaciones sobre la paralización de los trabajos. Incluso, indicaron que presentaron una carta notarial, pero hasta el momento no habrían recibido una respuesta.

Durante el reporte de Latina, los residentes pidieron la presencia del alcalde Eloy Chávez para que explique qué ocurrió con el proyecto y cuándo se retomarán las labores. Su preocupación es que la actual gestión municipal termine sin concluir la obra y que los trabajos no tengan continuidad con las próximas autoridades.

Según información publicada por la propia municipalidad el 24 de abril, el proyecto contemplaba la construcción de 1,5 kilómetros de pistas de concreto en Nueva Esperanza e incluía la intervención de cinco vías.

La situación ocurre cuando la gestión de Eloy Chávez se acerca a su final. Para el periodo municipal 2027-2030, Robert Joel Ludeña Guerra, de Renovación Popular, figura como virtual alcalde electo de Villa María del Triunfo, tras los resultados de las elecciones de octubre.