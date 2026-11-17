El río Tumbes superó el umbral rojo de alerta tras alcanzar un caudal de 1340,85 metros cúbicos por segundo (m³/s) a las 6:00 a. m. de hoy, martes 17 de noviembre, según los registros de la estación hidrológica El Tigre del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El incremento del caudal provocó la inundación de campos de cultivo y motivó la emisión de una alerta dirigida a los agricultores de las márgenes derecha e izquierda del río, a quienes se recomendó evitar el ingreso a sus terrenos ante el riesgo de nuevos desbordes.

Frente a esta situación, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) desplegó maquinaria para mitigar el impacto de las inundaciones en las zonas agrícolas.

Desborde del río Tumbes inunda campos de cultivo en Garbanzal

Las aguas del río inundaron inicialmente diversos campos de cultivo en la localidad rural de Garbanzal, mientras que las autoridades permanecieron en alerta ante posibles inundaciones en sectores urbanos.

Uno de los puntos que generó preocupación fue la avenida Mariscal Castilla, en el sector de Bellavista, donde se registró un ligero aniego.

En esta zona se instalaron motobombas para evacuar el agua acumulada y evitar mayores daños.

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Autoridades piden a la población no acercarse a las riberas del río

La Plataforma Regional de Defensa Civil, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Tumbes, mantiene el monitoreo del comportamiento del río y difunde información sobre la evolución de su caudal.

Asimismo, las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse a las riberas y a los sectores expuestos a posibles inundaciones.

Según el último registro disponible, el caudal del río Tumbes comenzó a descender. Sin embargo, no se precisó la nueva medición ni se informó sobre el levantamiento de la alerta.

Río Tumbes alcanzó un caudal máximo de 1387,59 m³/s

Según los reportes del Senamhi difundidos por medios nacionales, el caudal del río Tumbes continuó incrementándose durante las primeras horas de la mañana hasta alcanzar los 1387,59 metros cúbicos por segundo a las 7:00 a.m.

Posteriormente, a las 9:00 a. m., la estación hidrológica El Tigre registró una disminución del caudal a 1279,33 metros cúbicos por segundo, aunque todavía se encontraba por encima del umbral rojo, establecido en 1000 m³/s.