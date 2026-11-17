Las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño en Ecuador han dejado 14 personas fallecidas y otras 77.510 perjudicadas desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que las autoridades declararon la alerta roja nacional ante los efectos de este evento climático.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este lunes 16 de noviembre que las víctimas mortales se registraron en las provincias de Azuay, Pichincha, El Oro y Guayas, así como en la isla de Santa Cruz, perteneciente al archipiélago de Galápagos.

Desde finales de agosto, las precipitaciones han provocado 1.533 eventos adversos en las 24 provincias del territorio ecuatoriano, alcanzando a 166 municipios.

Fenómeno El Niño deja más de 21 mil viviendas con daños en Ecuador

De acuerdo con el balance de las autoridades ecuatorianas, del total de personas perjudicadas, 50.018 figuran como afectadas y otras 27.492 como damnificadas.

Las precipitaciones también han ocasionado daños en 21.201 viviendas, mientras que otras 94 quedaron destruidas. A ello se suman las afectaciones en 29,63 kilómetros de carreteras, 29 puentes y 42 establecimientos de salud.

Asimismo, 1.020 personas permanecen alojadas en diez albergues y refugios temporales habilitados en distintas zonas del país.

Esmeraldas es la provincia más perjudicada por las lluvias

La provincia costera de Esmeraldas, ubicada en la frontera con Colombia, concentra el mayor número de personas perjudicadas, con un total de 25.354.

Le siguen las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Manabí, todas ubicadas en la zona costera del territorio ecuatoriano.

Ecuador permanece en alerta roja por el fenómeno El Niño

Ecuador se encuentra en alerta roja nacional desde el 29 de agosto debido a los efectos del fenómeno El Niño, evento climático caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que altera los patrones de precipitaciones.

En el territorio ecuatoriano, este fenómeno suele provocar intensas lluvias e inundaciones en las zonas costeras, así como periodos prolongados de sequía en la región andina.