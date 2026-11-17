El presidente de China, Xi Jinping, planteó ampliar la cooperación económica y tecnológica con Perú, México y Chile durante una serie de reuniones bilaterales realizadas este martes 17 de noviembre en Shenzhen. Los encuentros se desarrollaron en la antesala de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comenzará este miércoles 18 y se extenderá hasta el jueves 19. Según informó la Agencia EFE, el mandatario chino sostuvo reuniones con los presidentes Keiko Fujimori, Claudia Sheinbaum y José Antonio Kast.

La primera reunión fue con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien manifestó ”estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos”. Por su parte, Xi Jinping propuso profundizar la cooperación en infraestructura, tecnología y energías limpias, además de fortalecer la confianza política y la coordinación estratégica. El encuentro se realizó en medio de las tensiones comerciales entre Pekín y Ciudad de México por los aranceles impuestos a productos chinos.

Posteriormente, el presidente chino recibió a la mandataria peruana, Keiko Fujimori, quien aseguró que el país está dispuesto a ofrecer un entorno empresarial “abierto y estable” a las compañías chinas, a las que invitó a incrementar sus inversiones. Fujimori destacó que Perú “acoge con agrado la inversión y las actividades comerciales de más empresas chinas” y señaló el “papel significativo” del puerto de Chancay para el desarrollo económico nacional, según informó el diario oficial chino Diario del Pueblo.

🚨 La presidenta de la República, Keiko Fujimori, y su homólogo chino, Xi Jinping, tuvieron este martes una reunión bilateral en la ciudad oriental de Shenzhen, informó la agencia estatal de noticias Xinhua. La cita se celebró en vísperas de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y dos semanas después de que los mandatarios intercambiaran mensajes por los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. ➡️ Más información aquí: https://t.co/eqtQEbwEmt 📸: Presidencia Perú — RPP Noticias (@RPPNoticias) November 17, 2026

Durante el encuentro, Xi Jinping propuso aprovechar la reciente entrada en vigor de la actualización del tratado de libre comercio entre ambos países para “consolidar la colaboración tradicional” en infraestructura, energía y recursos naturales. El mandatario chino también planteó explorar nuevas oportunidades de cooperación en energías renovables e inteligencia artificial, así como reforzar los intercambios en cultura, educación, turismo, arqueología y sanidad. Además, sostuvo que el puerto de Chancay contribuye a “impulsar los intercambios económicos entre Asia y América Latina”.

El último encuentro con un presidente latinoamericano fue con el mandatario chileno José Antonio Kast. Xi señaló que las relaciones entre China y Chile atraviesan un “momento crucial” y defendió la necesidad de “abrir un nuevo futuro” mediante una mayor cooperación. Entre los sectores mencionados figuran los recursos mineros, la inteligencia artificial, el comercio, la energía y la infraestructura. Kast, por su parte, destacó la importancia de la relación comercial entre ambos países y la cooperación en materia de minería y desarrollo tecnológico.

Además de las reuniones con los representantes de América Latina, Xi Jinping recibió al primer ministro de Canadá, Mark Carney; al jefe de Gobierno de Papúa Nueva Guinea, James Marape; y al líder vietnamita, To Lam. Durante su encuentro con Carney, ambos países abordaron la posibilidad de ampliar el comercio bilateral y el alivio arancelario para determinados productos canadienses.

La ronda de reuniones se realizó antes de la cumbre de líderes de APEC, que reunirá a representantes de las 21 economías integrantes del foro en Shenzhen, China. La cita internacional se desarrollará el 18 y 19 de noviembre y abordará temas relacionados con el comercio, la inversión, la innovación y la cooperación económica en la región Asia-Pacífico.