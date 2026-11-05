El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió este jueves 5 de noviembre un aviso de peligro extremo por lluvias en Tumbes , ante la posibilidad de precipitaciones intensas que podrían ocasionar inundaciones pluviales en diferentes sectores de la región.

Según el aviso de corto plazo N.º 309-2026, las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar están comprendidas en el nivel de peligro extremo, la categoría de mayor intensidad identificada en el documento meteorológico.

El pronóstico tiene una vigencia de 24 horas desde su emisión y advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de fenómenos como descargas eléctricas y ráfagas de viento.

¿Qué provincias de Tumbes están en alerta extrema?

De acuerdo con el detalle territorial publicado por el Senamhi, las tres provincias de Tumbes figuran en el nivel de peligro extremo.

Provincia Nivel de peligro Tumbes Extremo Zarumilla Extremo Contralmirante Villar Extremo

Senamhi señala que las precipitaciones previstas en Tumbes serán de moderada a extrema intensidad, con una probabilidad de ocurrencia calificada como alta.

Lluvias podrían alcanzar los 90 milímetros diarios en la costa

El pronóstico meteorológico establece para la región natural de la costa un rango de precipitación de entre 0.1 y 90 milímetros por día, correspondiente al conjunto de zonas comprendidas en esa región.

Esta cifra representa el rango máximo considerado para la costa y no significa que las tres provincias de Tumbes recibirán necesariamente 90 milímetros de lluvia.

El aviso advierte que las precipitaciones de intensidad extrema pueden generar inundaciones pluviales, además de fenómenos asociados como descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

Senamhi recomienda reprogramar actividades ante las lluvias

Frente al nivel de peligro extremo, el Senamhi recomienda reprogramar las actividades previstas en áreas expuestas a las precipitaciones intensas.

Asimismo, aconseja proteger los bienes ante posibles aniegos e inundaciones y mantenerse atento a los avisos meteorológicos oficiales.