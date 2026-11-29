La presencia de maquinaria pesada en las inmediaciones de un geoglifo encendió las alertas sobre la protección del patrimonio arqueológico en la provincia de Nasca. Tras recibir una denuncia ciudadana, especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica llegaron hasta el sector La Calera, donde comprobaron que se realizaban trabajos de movimiento y almacenamiento de arena de río.

Inspección en la zona

Durante la inspección técnica y legal, los representantes de Cultura encontraron un cargador frontal que trasladaba cúmulos de arena en un espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados. El área era utilizada como depósito de agregados y colindaba con un terreno cercado en cuyo interior se encuentra un geoglifo.

El sector forma parte de un Paisaje Arqueológico reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional N.º 654-2004/INC, condición que exige medidas de protección frente a intervenciones que puedan comprometer su conservación.

En el lugar fue intervenida una ciudadana, quien manifestó ser posesionaria del predio y aseguró que contaba con documentación que se encontraba en trámite ante el sector correspondiente.

Ante lo constatado, los especialistas le comunicaron formalmente que debía suspender de inmediato las actividades con maquinaria pesada, advirtiéndole que el incumplimiento podría dar lugar a sanciones administrativas y penales.

Asimismo, se levantó el acta de inspección y se estableció un plazo de 15 días para que se efectúe el retiro completo de los agregados acumulados y la limpieza del espacio intervenido.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO