Un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue denunciado por un guía oficial de turismo, quien alertó sobre el arrojo de desmonte en un área protegida ubicada a la altura del cementerio de Achaco. La situación ha generado preocupación debido a la cercanía del lugar con importantes geoglifos y al riesgo que representaría para la conservación de este legado arqueológico.

Patrimonio en riesgo

El denunciante, Juan Carlos Pérez, señaló que la acumulación de escombros es reciente y que pudo constatar el cambio durante sus recorridos habituales por la zona. “La primera vez noté que estaba sin basura, apenas había un poco de desmonte antiguo. La segunda vez vi que el desmonte estaba recientemente echado, posiblemente por las madrugadas o en las noches”, manifestó al explicar cómo detectó la presunta afectación.

Pérez indicó que los vehículos no estarían ingresando por la carretera Panamericana, sino por la vía que conduce hacia los sectores de Las Cañas, lo que facilitaría el ingreso al área protegida. Además, advirtió que el punto donde se arrojan los residuos se encuentra muy próximo al geoglifo de la Ballena. “Está muy cerca al geoglifo de la Ballena y es parte del área protegida, cerca del cementerio de Achaco”, afirmó.

El guía turístico también expresó su preocupación por la imagen que proyecta la ciudad ante los visitantes nacionales y extranjeros. Indicó que varios turistas ya han mostrado su indignación al observar grandes cantidades de desmonte en distintos sectores cercanos a la Panamericana. Asimismo, denunció que, en otras zonas, como Socos, también se registran quemas de llantas que generan densas columnas de humo negro, afectando el entorno del patrimonio arqueológico.

Frente a esta situación, hizo un llamado al Ministerio de Cultura, la Policía Nacional y la Municipalidad Provincial de Nasca para que actúen de manera coordinada. “No están haciendo el cuidado que corresponde a nuestro patrimonio. Esto tiene que saberlo la población y las autoridades porque no es un desierto cualquiera”, enfatizó, al recordar que la protección del sitio requiere una respuesta inmediata.

Pérez consideró que detrás del arrojo de desmonte podrían encontrarse personas y empresas dedicadas al transporte de residuos de construcción que, al no contar con un lugar autorizado para su disposición, estarían utilizando ilegalmente terrenos cercanos a las Líneas de Nasca. “Buscan la manera más fácil y están perjudicando a las Líneas de Nasca”, sostuvo.

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