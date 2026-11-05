Las intensas lluvias registradas entre el miércoles 4 y la mañana del jueves 5 de noviembre provocaron inundaciones en diferentes sectores de la región Tumbes, donde varias avenidas e instituciones resultaron afectadas.

En la ciudad de Tumbes, las precipitaciones ocasionaron aniegos en las avenidas Arica y Tumbes Norte, además de afectar los exteriores de un centro tecnológico.

Ante la emergencia, las autoridades se reunieron en el colegio 001 para evaluar las medidas de atención. Entre las acciones que se analizan figura la posible reubicación del hospital de campaña del Ministerio de Salud (Minsa), debido a que el estadio donde fue instalado terminó inundado y presentó filtraciones por las lluvias de la noche anterior.

Según el reporte de la Dirección Zonal 1 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad se extendieron por toda la región, principalmente en los distritos de San Jacinto, Pampas de Hospital, Casitas, Zarumilla y Tumbes.

La estación Rica Playa registró el mayor acumulado, con 112.5 milímetros en 24 horas, cifra que corresponde a un día extremadamente lluvioso.

Le siguieron Cañaveral, con 88.9 mm; La Cruz, con 75 mm; y Puerto Pizarro, con 40.1 mm. Asimismo, el aeropuerto de Tumbes reportó 112.2 mm de precipitación.

Tumbes

Otros registros importantes se reportaron en las estaciones EMA-Cabo Inga, con 90.1 mm; EMA-Huásimo, con 82 mm; EMA-Puente Tumbes, con 49 mm; y EMA-Campamento Sede, en Puyango, con 34.6 mm. En tanto, Papayal acumuló 22.4 mm y Matapalo, 10.4 mm.

El informe también señala que, desde el 1 hasta el 5 de noviembre, la estación Rica Playa acumuló 250.8 milímetros de lluvia, mientras que Matapalo registró 181.3 mm y Puerto Pizarro, 145.5 mm, evidenciando la persistencia de las precipitaciones en distintos puntos de la región.

De acuerdo con el Senamhi, este escenario está asociado a las altas temperaturas del mar frente a las costas de Tumbes, vinculadas al desarrollo de El Niño Costero y El Niño Global. Los registros corresponden al periodo comprendido entre las 7:00 a. m. del miércoles 4 y las 7:00 a. m. del jueves 5 de noviembre.

📍La Estación Cabo Inga tuvo un registró de 90.0 mm, la Estación Cañaveral 88.9 mm. Y la estación Huasimo 82.00 mm de acumulado. #PerúResponde ante el fenómeno El Niño. Mantente informado a través de las cuentas oficiales del SENAMHI (2/2) https://t.co/aZESm3mYSG — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

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