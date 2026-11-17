El tránsito en la carretera Huancavelica–Huancayo quedó interrumpido este martes 17 de noviembre debido al paro de transportistas en rechazo al incremento del precio de los combustibles y el elevado costo de vida. La medida también afecta las vías que conectan la ciudad con Pisco, Lircay, Manta y otras localidades.

La paralización comenzó desde las 00:00 horas, cuando los manifestantes bloquearon los accesos a la ciudad de Huancavelica con grandes piedras y la quema de neumáticos, restringiendo la circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.

Los gremios de transportistas se sumaron al paro nacional de 72 horas y denunciaron que el incremento del precio del diésel eleva considerablemente sus costos operativos, afectando el traslado de mercancías y la rentabilidad del sector.

Comunidades de Yauli se suman a las protestas

A la medida de fuerza también se incorporaron pobladores de comunidades del distrito de Yauli, quienes reclaman por el encarecimiento de los productos de primera necesidad y la paralización de obras a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.

Entre sus principales demandas figura la culminación integral de la carretera Huancavelica–Yauli–Pucapampa–Paucará, considerada importante para la conectividad y el transporte de productos agrícolas.

Asimismo, los manifestantes exigen la continuidad de los proyectos hospitalarios en las provincias, el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a docentes contratados y mejores pensiones para cesantes y jubilados.

Advierten afectación al transporte y comercio

El bloqueo de las principales carreteras genera restricciones para el desplazamiento de pasajeros y el transporte de mercancías hacia diferentes puntos de la región.

La paralización también podría afectar el abastecimiento de productos en los mercados locales y las actividades comerciales durante los días de protesta.

Los gremios y organizaciones participantes demandan respuestas de las autoridades nacionales y regionales frente al incremento de los combustibles, el costo de vida y las obras pendientes en Huancavelica.