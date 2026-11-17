Un conductor de maquinaria pesada permanece desaparecido luego de que el volquete que operaba cayera al río Huancabamba, en el sector Gallinero de la carretera Pozuzo–Oxapampa, región Pasco.

El accidente ocurrió el último lunes, cuando Fredy Arancel Galindo, natural de la selva central, se desplazaba desde Pozuzo hacia el centro poblado de Santa Rosa de Pozuzo.

Según sus compañeros de trabajo, el conductor viajaba solo y transportaba emulsión asfáltica destinada a las labores de mejoramiento de la carretera mediante el sistema de bicapa.

Por causas que todavía se investigan, el vehículo salió de la vía y terminó precipitándose al río, sin que hasta el momento se conozca el paradero del operador.

Intensifican búsqueda en el río Huancabamba

Tras reportarse el accidente, integrantes del Equipo de Rescate de Pozuzo, efectivos de la Policía Nacional, Serenazgo, compañeros de trabajo y miembros del Comité de Autodefensa iniciaron las labores de búsqueda.

Los rescatistas utilizaron arneses y equipos de seguridad para descender hasta el volquete. Sin embargo, encontraron la cabina completamente inundada y sin ocupantes.

Las operaciones se complican debido al incremento del caudal del río Huancabamba, producto de las intensas lluvias registradas en la zona durante los últimos días.

Ante la fuerza de la corriente, no se descarta que el conductor haya sido arrastrado río abajo, posiblemente hacia el sector de Codo de Pozuzo, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada.

Hasta el último reporte, Fredy Arancel Galindo continuaba desaparecido y los equipos de rescate mantenían las labores de búsqueda para dar con su paradero.