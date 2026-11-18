Un camión recolector de residuos fue atacado con un arma de fuego mientras permanecía estacionado en la cochera municipal, ubicada en el jirón Alfonso Ugarte, en La Perla.

De acuerdo con información de RPP, el proyectil alcanzó una de las ventanas del camión y destrozó los vidrios. Pese a los daños materiales, no se registraron personas heridas ni víctimas mortales.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al depósito municipal y acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Durante las diligencias, los peritos encontraron un casquillo de bala en los alrededores de la cochera, el cual será incorporado a las investigaciones para esclarecer el ataque.

Fuentes policiales consultadas por dicho medio precisaron que los camiones compactadores encargados del servicio de limpieza pública en La Perla pertenecen a una empresa privada.