Un trágico accidente laboral cobró la vida de un trabajador identificado como David Béjar en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro, luego de quedar sepultado mientras realizaba labores en una obra de ampliación del sistema de desagüe ubicada en el barrio Inambari.

De acuerdo con los reportes preliminares, un deslizamiento de tierra dejó atrapado al obrero por más de 30 minutos. Ante la desesperación del momento, fueron sus propios compañeros de trabajo y vecinos quienes iniciaron de inmediato las labores de rescate para desenterrarlo y trasladarlo de urgencia al centro de salud de la zona, donde los médicos de turno solo pudieron confirmar su deceso.

El fallecimiento ha generado profunda indignación y cuestionamientos entre los pobladores y trabajadores, quienes denunciaron que la ambulancia del establecimiento de salud nunca acudió al lugar de la desgracia, obligándolos a improvisar el auxilio y el traslado de la víctima por sus propios medios. Los policías y otras entidades también no llegaron en su momento a la emergencia.

Este lamentable suceso vuelve a poner en el centro del debate las precarias condiciones de seguridad en las que operan diversas obras de construcción en la región, así como la urgente necesidad de garantizar protocolos eficaces y una respuesta médica oportuna ante emergencias laborales. La obra, al parecer, estaba a cargo de la Municipalidad de Asillo.

Los familiares llegaron al establecimiento de salud, donde protagonizaron escenas de dolor, exigiendo a las autoridades una exhaustiva investigación.