Ante el inicio anticipado de las precipitaciones en el norte del país, los especialistas advirtieron que Piura no se encuentra preparada para enfrentar los efectos de un nuevo fenómeno El Niño. Al respecto, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura y la decana del Colegio de Arquitectos coincidieron en que, si bien se ejecutan acciones de prevención, estas aún resultan insuficientes.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, afirmó que la región no está preparada para un fenómeno de gran magnitud. Precisó que, aunque se descolmata el río, se debe acelerar el trabajo e implementar medidas como la compra de motobombas y el mantenimiento de casetas de bombeo.

“Como lo manifesté hace unos días, también hemos podido constatar que esta vez sí se está retirando el material del cauce, eso es importante. Eso es lo que nosotros como colegio quisimos verificar y ya lo hemos podido ver. Sin embargo, de todas maneras, se apunta a tener un cauce de 3000 metros cúbicos por segundo, que, si viene una avenida de 3500 o 4000 como podría ser en un Niño extraordinario, no sería suficiente las medidas de emergencia”, sostuvo el ingeniero.

Asmat manifestó que queda poco tiempo y en este plazo se debe tratar de terminar la descolmatación y también abrir Chutuque, “se ha propuesto desde el colegio, a través de Servicios por Impuestos, que puedan postular las empresas mineras —no necesariamente de Piura, pero sí en Piura tenemos una empresa minera como es la Compañía Minera Miski Mayo— que sugerimos que pueda postular a estos procesos de licitación para que pueda aperturar Chutuque”, indicó Asmat.

Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos de Piura, Laura Morocho Gago, enfatizó que la ciudad ha demostrado históricamente una alta vulnerabilidad ante lluvias e inundaciones. Indicó que la respuesta no debe limitarse únicamente a la limpieza de drenes o a la operatividad de motobombas, sino que exige resolver de manera integral y definitiva la salida del río Piura, el sistema de drenaje pluvial y la intervención de las cuencas ciegas.

“Desde el CAP consideramos que debemos pasar ya de tener esta gestión reactiva, que solamente actúa frente a la emergencia, a una verdadera gestión preventiva del territorio. Así que creo que es momento ya de cambiar la mirada y el enfoque de la planificación de nuestras ciudades”, sostuvo Morocho.

Destacó que, si bien se vienen ejecutando intervenciones inmediatas y existe un importante respaldo del sector privado mediante la modalidad de Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos, el verdadero nivel de preparación de la región se pondrá a prueba al momento de sufrir el impacto de las lluvias.

“Podríamos decir que se están dando acciones, pero que la verdadera preparación la vamos a ver, efectivamente, si funciona o no cuando se dé el impacto. Así que no podemos decir que estamos preparados o no. Pero lo que sí podemos decir es que existen todavía muchas acciones de contingencia que están en camino, en proceso, y otras que ni siquiera han sido puestas en la mesa de debate”, acotó.