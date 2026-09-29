Los casos de cáncer vienen en aumento en Junín y los diagnósticos ya alcanzan a personas desde los 25 años, advirtió Pablo Rodríguez Ruiz, director del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro).

Según explicó, años atrás los diagnósticos eran más frecuentes en personas mayores de 50 años. Sin embargo, actualmente el establecimiento recibe pacientes jóvenes, principalmente con cáncer de estómago y colon.

“Ahora se está viendo cáncer en jóvenes. Y eso es muy preocupante”, manifestó Rodríguez.

El especialista mencionó entre los factores relacionados el sedentarismo, consumo de comida chatarra, alcohol y cigarrillos, además de los antecedentes familiares.

Cáncer de cérvix encabeza los registros del IREN Centro

De acuerdo con información de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del IREN Centro, entre 2020 y 2026 los cinco tipos de cáncer más frecuentes en sus registros fueron cérvix, mama, estómago, piel y colon, recto y ano.

El cáncer de cérvix concentró el 21.34% de los casos, seguido por mama, con 9.25%; estómago, con 8.92%; piel, con 7.19%; y colon, recto y ano, con 6.28%.

En conjunto, estas cinco neoplasias representaron el 52.98% de los casos registrados durante ese periodo.

“La primera causa es el cáncer del cuello uterino acá en nuestra región, la segunda es mama y la tercera es gástrico”, expresó el director del IREN Centro.

IREN Centro supera los 2,000 pacientes atendidos al año

Rodríguez informó que hace dos años el instituto recibía alrededor de 1,500 pacientes al año, mientras que actualmente la cifra ya supera los 2,000. De mantenerse esa tendencia, estimó que el año podría cerrar con aproximadamente 2,300 pacientes tratados.

Ante este incremento, el director destacó la necesidad de acudir a controles preventivos antes de la aparición de síntomas avanzados.

“Ahora tenemos un preventorio. Yo invito a la población, no es necesario que tengan cáncer, por favor”, señaló.

IREN Centro ofrece atención preventiva y visitas domiciliarias

Rodríguez indicó que el IREN Centro brinda atención gratuita a pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).

Asimismo, informó que la institución realiza visitas domiciliarias a pacientes con enfermedad avanzada que presentan dificultades para trasladarse hasta el establecimiento de salud.

Respecto al cáncer de estómago, mencionó la presencia de Helicobacter pylori como uno de los factores relacionados y recomendó prestar atención a la calidad del agua y mantener una adecuada higiene de los alimentos.

El director insistió en que los controles preventivos permiten buscar posibles enfermedades antes de que se manifiesten en etapas avanzadas.