La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chanchamayo inició este martes 29 de septiembre el despliegue del material electoral que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre.

El traslado tiene como destino diversos centros poblados de la provincia de Satipo ubicados en la zona del VRAEM, entre ellos Oviri, Poyeni, Betania, Villa Junín, Centro Tsomaveni, Yaviro, Puerto Ene, Quempiri, Selva de Oro, Valle Esmeralda, Boca Mantaro y Vizcatán del Ene.

Una vez que el material llegue a la provincia de Satipo, será trasladado por vía aérea hacia los locales de votación ubicados en las zonas más alejadas de la selva central.

Material será trasladado bajo custodia

En el operativo participan trabajadores de la ONPE, personal del Jurado Electoral Especial de Chanchamayo y efectivos de la Policía Nacional, quienes acompañan el traslado para garantizar la cadena de custodia del material electoral.

Entre los implementos transportados se encuentran los paquetes de útiles, como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar; materiales de instalación, que incluyen listas de electores, actas, cédulas de sufragio y manuales para los miembros de mesa; además de materiales de escrutinio, sobres, láminas de protección y otros implementos.

También forman parte del envío las ánforas, cabinas de votación y material de reserva.

La ODPE Chanchamayo tiene a su cargo las provincias de Chanchamayo y Satipo. Según la información proporcionada, en esta circunscripción se instalarán 1,023 mesas de sufragio en 124 locales de votación, distribuidos en 15 distritos y 49 centros poblados, donde se estima la participación de aproximadamente 296,312 electores.

El despliegue forma parte del cronograma electoral y busca garantizar que el material llegue oportunamente a los lugares de votación, especialmente a las comunidades de difícil acces0