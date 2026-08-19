Personal policial de la Unidad de Emergencia – Sección de Emergencia Ica (DUE-SECEME Ica), perteneciente a la Región Policial Ica, durante el operativo policial “Control Territorial 2026”, logró la detención de J.M.R.R. (28), quien presentaba dos requisitorias vigentes por los presuntos delitos de robo agravado y homicidio simple.

Acción policial

La intervención policial se realizó el 17 de agosto de 2026, en el Parque de La Esperanza, distrito de Ica, como parte de las acciones operativas orientadas a identificar y ubicar personas con órdenes judiciales pendientes.

Durante el operativo, los efectivos policiales realizaron el control de identidad y la consulta correspondiente en el sistema policial E-SINPOL, obteniendo resultado positivo para dos órdenes de captura vigentes: una por el presunto delito de robo agravado, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Ica; y otra por el presunto delito de homicidio simple, requerida por el Juzgado Penal Unipersonal de Parcona – Ica.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales solicitantes para continuar con las diligencias conforme a ley.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO