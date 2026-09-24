La seguridad ciudadana y las medidas frente al Fenómeno El Niño serían los temas que el Gobierno buscaría priorizar si la Cámara de Diputados concede solo una parte de las facultades legislativas solicitadas. De esta forma lo señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El premier indicó que el Ejecutivo ha expuesto ante diferentes bancadas los motivos de su solicitud y que los congresistas oficialistas mantienen conversaciones con representantes de otros grupos.

Según explicó, contar con estas atribuciones permitiría avanzar con determinadas medidas, aunque el Gobierno ya viene desarrollando acciones en distintos sectores.

Galarreta también cuestionó que la Cámara de Diputados aún no haya definido el pedido pese a que el plazo para pronunciarse ya venció.

“Yo espero que la Cámara de Diputados esté a la altura. El Perú está mirando cuánto se va a demorar”, declaró, al sostener que la ciudadanía está pendiente de la decisión del Parlamento.

#EnVivo



Luis Galarreta, jefe de PCM, sobre pedido de facultades legislativas: A pesar de que ya se venció el plazo, espero que la Cámara de Diputados esté a la altura



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/4A4XJOQe7s — Canal N (@canalN_) September 24, 2026