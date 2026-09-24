El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que el Estado mantendrá su respuesta frente a la inseguridad y la criminalidad organizada.

Durante una ceremonia realizada en la sede del Ministerio del Interior, destacó la entrega de 43 camionetas equipadas a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Hoy traducimos las palabras en hechos concretos, blindar y equipar a nuestra Policía Nacional es el paso decisivo para ir devolviendo la tranquilidad a nuestras calles y demostrar que el Estado no retrocederá ante la inseguridad”, afirmó el ministro.

Astudillo explicó que los nuevos vehículos permitirán atender las exigencias del servicio policial y adelantó que próximamente se entregarán nuevas unidades en Arequipa y Cusco, en coordinación con los gobiernos regionales.

“Esta entrega tiene un propósito muy claro, queremos una policía más presente en las calles como es el clamor de toda la ciudadanía, porque ver siempre a un efectivo policial nos da tranquilidad y eso es lo que buscamos”, señaló.