El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció nuevamente sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y cuestionó la demora del Parlamento en resolver la solicitud.

“Espero que la Cámara de Diputados esté a la altura”, manifestó en una inspección de obras del puente Santa Rosa, en el Callao, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones.

“No voy a calificar, pero evidentemente otras veces se ha dado el 100% y en tres días, rápidamente, han salido la delegación de facultades”, agregó.

Actualmente, el jefe del Gabinete está a cargo del despacho presidencial debido al viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Volvemos a insistir, hemos ido a todas las reuniones que nos han invitado. Los hemos invitado a la PCM, como siempre se ha estilado. Gentilmente Renovación Popular asistió, los demás grupos nos invitaron a sus bancadas, hemos ido y hemos explicado”, indicó.

El jefe del Gabinete explicó que la delegación de facultades es una práctica parlamentaria que permite al Gobierno solicitar al Congreso herramientas para agilizar la ejecución de determinadas medidas de su plan de gobierno.

“La delegación de facultades es una práctica parlamentaria cada cinco años y a veces a mitad de gobierno, donde un gobierno pide lo que considera necesario para acelerar su plan de gobierno”, sostuvo.

El titular del Gabinete informó que la solicitud aún se encuentra en el Parlamento y que los diputados oficialistas continúan dialogando con representantes de otras bancadas en busca de consensos.

“El pedido está ahí, nuestros diputados están conversando con diputados de otras bancadas y, a pesar de que ya se venció el plazo, espero que la Cámara de Diputados esté a la altura”, aseguró.

La solicitud del Ejecutivo continúa en evaluación de la Cámara de Diputados, en medio de las conversaciones entre las distintas bancadas para definir los alcances de una eventual delegación de facultades.

La Comisión de Constitución continúa recopilando los documentos y aportes vinculados con la solicitud, pese a que el plazo de 15 días establecido para emitir un pronunciamiento ya venció. Hasta el momento, el grupo parlamentario no ha adoptado una decisión.