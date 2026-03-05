Al cierre del año 2025, La Libertad concretó exportaciones por US$ 6,313 millones, un crecimiento de 18.4% respecto a 2024, según datos de la Sunat consignados por ComexPerú. La cifra representó el 7% del total exportado por el Perú en dicho periodo, que ascendió a US$ 90,082 millones, agregó.

EN AZUL

El gremio empresarial detalló que este resultado fue impulsado —principalmente— por las exportaciones tradicionales, que superaron los US$ 3,510 millones. “Este desempeño se explicó por el sector minero, con US$ 3,339 millones. Por su parte, las exportaciones no tradicionales acumularon un valor de US$ 2,803 millones, sustentadas por el sector agropecuario, con US$ 2,559 millones”, señaló.

Respecto a los principales productos exportados, “en el sector tradicional destacó el oro en las demás formas en bruto, con envíos por US$ 2,632 millones (+22.8%)”. En el sector no tradicional, los envíos fueron liderados por los arándanos frescos, con US$ 1,287 millones (+5.9%).

Durante el periodo analizado, Canadá se consolidó como el principal mercado de destino de las exportaciones de La Libertad, con un valor de US$ 2,225 millones (+34.2%). Le siguieron EE.UU., con US$ 1,142 millones (-1.5%), y China, con US$ 934 millones (+66.6%).

Según ComexPerú, el top cinco de departamentos con las mayores exportaciones del país fue encabezado por Lima, con envíos por US$ 14,163 millones. Le siguieron Ica (US$ 8,423 millones), Arequipa (US$ 8,073 millones), Moquegua (US$ 6,817 millones) y Áncash (US$ 6,738 millones).

EN ALZA

En otra publicación, el gremio empresarial indicó que durante el año pasado “las mipymes fortalecieron su presencia en el comercio exterior peruano y dinamizaron la actividad exportadora en el interior del país”.

“Este escenario favoreció al sector exportador, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que en el comercio exterior peruano se caracterizan por realizar envíos al mundo por valores menores a los US$ 10 millones anuales”, precisó.

Remarcó también que “las mipymes exportadoras dinamizaron el comercio en el interior del país mediante envíos de productos procedentes principalmente de Puno, departamento que concentró el 43% del total exportado. “Le siguen Lima (26.2%), Piura (5.3%), Ica (3.9%) y La Libertad (2.9%)”, informó.