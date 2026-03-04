Estamos en una carrera contra el tiempo. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha advertido de la alta probabilidad de lluvias en varias regiones del país en las siguientes semanas y el Ejecutivo declaró la emergencia, para que las autoridades locales concreten de manera excepcional actividades y proyectos de prevención. El objetivo es mitigar los embates de la naturaleza y minimizar el número de damnificados.

Sin embargo, en la provincia de Trujillo hay una profunda preocupación por parte de la población y de los regidores, toda vez que la gestión del alcalde Mario Reyna Rodríguez apenas ha invertido, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta ayer, S/ 17, 622 de los S/ 2,604,261 que se le asignó en el Programa Presupuestal N°0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Es decir el 8%.

El regidor de la MPT Andrés Sánchez Esquivel calificó como “muy pobre” la inversión que ha ejecutado a la fecha el alcalde Mario Reyna Rodríguez en actividades y obras de prevención ante la posibilidad de precipitaciones de mediana y alta intensidad.

“Si se dan los acontecimientos climáticos como están sucediendo en otras regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque ese aporte (17,622) es mínimo para auxiliar a los damnificados. Hasta ahora, a Dios gracias, no ha ocurrido ese tipo de situaciones, pero no podemos ser cortos de avizorar esta situación que todo el país está viviendo”, manifestó el concejal.

Andrés Sánchez sostuvo que son los técnicos y especialistas con los que cuenta la gestión de Mario Reyna los que deben asesorar y sacar adelante los proyectos de prevención. “Sé que los funcionarios y técnicos están realizando rondas de trabajo para afrontar esta situación de riesgo, pero sería bueno que en la próxima sesión de concejo el alcalde pueda exponer e informar lo que se está haciendo”, enfatizó.

Es más, el regidor reveló que ya han sostenido una reunión con el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Richard Asmat Benites, y se le dijo que tome las medidas de prevención. “Se le va a convocar en cualquier momento Creo que aún están a tiempo de corregir y concretar los proyectos”, agregó.

En esa misma línea, el regidor Luis Gonzáles Rosell, manifestó que el alcalde Mario Reyna, sus funcionarios y técnicos tienen que acudir al pleno para explicar cuáles son las estrategias que se han diseñado para tratar de mitigar los efectos de un fenómeno natural como es El Niño Costero.

“Lo que yo creo es que estarían, presuntamente, esperando (alcalde y funcionarios) que ocurran las lluvias para recién empezar a realizar compras de calaminas, kits de seguridad, qué sé yo. Sería oportuno que acudan al pleno y expliquen qué estrategias están ejecutando y por qué no avanzan”, agregó.

El concejal cuestionó que la MPT no esté ejecutando ninguna obra de impacto en la ciudad. “La mayoría de proyectos tienen que ver con parchado de pistas”, resaltó.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Richard Asmat, explicó que tras la declaratoria de emergencia por lluvias se incorporaron una serie de actividades y los requerimientos es un proceso que toma tiempo, pero que ya se está haciendo efectivo. “Quizá por eso se refleja ese 8% de avanza en el gasto. Pero ya hemos adquirido ayuda humanitaria”, acotó.