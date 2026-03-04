Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) lograron frustrar el intento de fuga del penal El Milagro, en Trujillo, de dos internos de nacionalidad venezolana.

Se trata de Ángel Viva Urbina (28) y Eduard Hidalgo Linares (22), del pabellón 5. Ambos fueron intervenidos cuando escalaban una pared con dirección a otro pabellón, cuyo muros están más cerca de la calle.

Viva está sentenciado a cinco años por el delito de tenencia ilegal de material explosivos. En tanto, Hidalgo purga una condena de once años por robo agravado.