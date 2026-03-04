Momentos de terror vivieron los integrantes de una familia en la provincia de Virú, región La Libertad, cuando presuntos delincuentes llegaron hasta su vivienda ubicada en el sector el Sanjón y lanzaron un cartucho de dinamita.

Según se supo, la familia que se dedica a la venta de ladrillos se encontraba cenando cuando los maleantes encendieron el aparato explosivo y lo colocaron en la puerta del inmueble.

La explosición fue tan fuerte que causó daños materiales en la casa. Sin embargo, ninguna persona resultó herida.

La Policía llegó al lugar para iniciar las pesquisas del caso. Testigos contaron que vieron a dos muchachos correr con dirección al río Virú tras lanzar el explosivo.

La familia agraviada evitó brindar detalles de lo sucedido.