Un fatal accidente ocurrió la noche del último martes en el distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú, en la región La Libertad, cuando una familia trató de cruzar en motocicleta las estructuras colapsadas de lo que fue el puente Baños Chimú.

Al parecer el padre de familia Carlos Samana Paredes (25), quien conducía la unidad, decidió cruzar el puente y perdió el control de la moto lineal. Esto provocó que todos los ocupantes del vehículo cayeran al río, cuyo caudal ha crecido en los últimos días debido a las lluvias que están cayendo.

Alertados de esta situación, pobladores que viven cerca de la zona del accidente acudieron en ayuda de la familia. Tras denodados esfuerzos lograron rescatar con vida a Ruth Sánchez Vigo (18), pareja de Carlos Samana y madre de la bebé.

Lamentablemente metros río abajo hallaron sin vida a Carlos Samana. La bebé de tres meses de nacido aún permanece desaparecido. Las autoridades y comuneros siguen desplegando esfuerzos para poder ubicarla.

Personal del centro de salud El Molino llegó al lugar para brindar atención médica a la joven herida. Las autoridades confirmaron el deceso del conductor.

Los pobladores de pueblos cercanos lamentaron lo ocurrido y señalaron que el accidente evidencia la falta de infraestructura adecuada en la zona.

En este punto hay que recordar que el puente tipo Bailey colapsó el pasado 17 de febrero y, según indicaron, ya presentaba problemas desde su instalación en diciembre de 2021.

