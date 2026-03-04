El pasado 27 de febrero, el jefe de la Macro Región Policial La Libertad, general PNP Franco Raúl Moreno Panta, en conferencia de prensa, presentó a Armando Barros Cruz (27), alias “Cocinero”, presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos”. Se dijo que era un sujeto peligroso, pues estaba vinculado a cinco secuestros en Pataz, Huamachuco y también en la región de Cajamarca.

Todos estaban convencidos de que el destino de “Cocinero” era una fría celda del penal El Milagro, en Trujillo; sin embargo, eso no ha sucedido, pues el Poder Judicial decidió dejarlo en libertad, situación que ha causado un profundo malestar en los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) -Trujillo, unidad que estuvo a cargo de su captura.

DESLINDAN

El Ministerio Público emitió un comunicado mediante el cual deslindan cualquier responsabilidad en la liberación de “Cocinero”.

Aseguran que los representantes de la Tercera Fiscalía de Flagrancia actuaron con la máxima diligencia y celeridad desde el momento de la intervención de “Cocinero”. “Se cumplieron los plazos procesales y la carga probatoria y se formalizó el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses. Reafirmamos la postura de que el imputado debe permanecer en reclusión mientras continúan las investigaciones”, indicaron en el comunicado.

Sin embargo, el Poder Judicial desestimó el pedido de prisión contra “Cocinero” y envió copias a Control Interno del Ministerio Público para que los fiscales sean investigados. Según fuentes de Fiscalía, por avalar detenciones autoritarias.

INDIGNACIÓN

Sin embargo, el coronel PNP Luis Burgos en declaraciones a Sol Tv dijo sentirse “indignado” y “frustrado” por lo que ha sucedido con “Cocinero”.

“No nos hagamos los tontos. Cuestionan la forma como trabajamos y cómo conseguimos las pruebas. A este ‘Cocinero’ le hemos encontrado pruebas en el teléfono que da cuenta que ha participado en un homicidio en junio de 2025, pero a la Fiscalía no le ha importado valorar eso para que sustente bien la prisión preventiva”, manifestó el oficial.

En este punto es importante mencionar que “Cocinero” cayó con un arma de fuego cargada y en una vivienda vinculada a él se hallaron explosivos con sus respectivas mechas y fulminantes.