Cuatro locales que infringían la normativa municipal y perturbaban la tranquilidad de los vecinos fueron clausurados durante un operativo inopinado que ejecutó la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en la urbanización Rázuri, tras reiteradas denuncias formuladas por los moradores de la zona.

Las acciones de control fueron lideradas por la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, en trabajo articulado con el personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Durante la intervención se detectó que varios establecimientos expendían bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a su inspección conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N.° 019-2025 y su modificatoria N.° 059-2025.

Asimismo, se constató que en algunos negocios los clientes se encontraban libando licor en la vía pública, acciones que generaban desorden y perturbaban la tranquilidad de las familias de la zona.Como resultado del operativo dos locales fueron sancionados y clausurados por 30 días hábiles por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente. Estos se ubican en la cuadra 2 del pasaje Muñecas y en la calle Pablo de Olavide.

Un establecimiento comercial ubicado en la calle Jaime Balmes fue infraccionado por no contar con licencia de funcionamiento y otro local situado en la calle Ortega y Gasset fue sancionado y clausurado por operar con un giro comercial distinto al autorizado en su licencia de funcionamiento.

La MPT continuará ejecutando operativos permanentes para garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de los distintos territorios vecinales de Trujillo, para recuperar los espacios públicos para las familias y asegurar que los establecimientos comerciales cumplan estrictamente con la normativa vigente.Se exhorta a los propietarios de negocios a regularizar su documentación y respetar las disposiciones municipales.

Es importante recordar que el desarrollo económico de la ciudad debe ir de la mano con la legalidad y el respeto a la tranquilidad de los vecinos.