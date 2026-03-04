El pleno del Consejo Regional de La Libertad aprobó declarar de necesidad pública e interés regional la gestión ante el Poder Ejecutivo para el financiamiento de plazas de residentado en enfermería, con cargo al presupuesto del Gobierno Nacional, una medida que permitirá fortalecer la formación especializada del personal de salud en la región.

La iniciativa legislativa fue promovida por la consejera regional por la provincia de Julcán, Lorena Carranza Blas, y presentada ante el pleno a través de la Comisión Ordinaria de Salud, representando un avance importante en el fortalecimiento del recurso humano en el sector salud.“Este es un día histórico.

Después de más de seis años de trabajo articulado entre la parte política y la parte técnica del Comité de Residentado de Enfermería en la Región La Libertad, logramos que se declare de interés público y regional el financiamiento de estas plazas”, destacó la consejera Lorena Carranza.

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeros de La Libertad, María Espinoza Llerena, señaló que la aprobación permitirá que la región se convierta en la tercera a nivel nacional en contar con residentado en enfermería, una especialización de dos años que se desarrollará en articulación con sedes formadoras y docentes.“Esta es una preparación especializada que garantizará profesionales altamente calificados.

El acceso será mediante examen de admisión bajo criterios de meritocracia, permitiendo que cualquier enfermero de la región pueda postular. Nos llena de emoción pensar que colegas de Pataz, Julcán y de todas las provincias tendrán la oportunidad de prepararse y responder con mayor capacidad a las necesidades de nuestra población”, precisó.

Actualmente, La Libertad cuenta con más de 7,200 profesionales de enfermería, y esta medida representa el inicio de un proceso que permitirá ampliar progresivamente el número de plazas, mejorar la cobertura y responder a las demandas de formación profesional en la región.