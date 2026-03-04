El Gobierno Regional de La Libertad culminó con éxito el componente forestal del proyecto ecosistémico en la cabecera de cuenca del río Virú-Huamanzaña, logrando la reforestación con más de 140 mil plantones de pino en los alrededores de las qochas ejecutadas en la zona altoandina.

A través de la Gerencia Regional de Agricultura, y tras la reanudación de las labores a finales de enero del presente año, se sembraron 140 mil plantones de pino de la variedad radiata en los sectores de Ururupa Alta, Shama, Vicuñera I, Pilihuachaque, Incas y Alambres.

Asimismo, se realizó el recalce de otros 40 mil plantones, reemplazando ejemplares muertos o debilitados para garantizar la densidad y sostenibilidad de la plantación forestal.

El gerente regional de Agricultura, Ing. Miguel Chávez Castro, destacó que esta intervención permitirá proteger las cabeceras de cuenca y fortalecer las zonas de intervención del Programa Regional de Siembra y Cosecha de Agua en la provincia de Santiago de Chuco. “Con el componente forestal del proyecto Virú-Huamanzaña vamos a transformar espacios libres de la comunidad campesina Cahuide en áreas verdes.

En cinco o seis años veremos una zona completamente recuperada, contribuyendo además a mitigar los efectos del cambio climático”, señaló la autoridad regional.El compromiso de los comuneros de Cahuide ha sido fundamental para el avance del proyecto.

Si bien el pino radiata es una especie de rápido crecimiento que requiere sol y climas templados a húmedos, los especialistas forestales han recomendado aplicar abonos ricos en fósforo y potasio para fortalecer el follaje, realizar podas a fines de invierno o inicios de primavera y evitar el uso de machetes para no dañar los árboles.

Cabe recordar que el proyecto también ejecutó las qochas Chichinvara, Alto Pajas, Huruguayo, Las Eugenias, Pampa del Toro, Dos Quebradas, Pampa de Jesús, Pilihuachaque, Los Alambres y Chorro Blanco, que en conjunto permitirán almacenar más de 940 mil metros cúbicos de agua para beneficio de agricultores de Santiago de Chuco y Julcán, garantizando recursos hídricos para sus actividades agrícolas durante todo el año.

Con estas acciones, el Gobierno Regional reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la seguridad hídrica y el desarrollo productivo de las comunidades altoandinas de La Libertad.