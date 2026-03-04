Tras varios días de seguimiento y vigilancia, los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, lograron desarticular a la banda delincuencial autodenominada “La Nueva Facción de Los Pulpos”.

Se trata de Gian Carlos Del Piero Ojaf (21), “El J”, Víctor Rojas Reyes (56), “Bagner”, y Carlos Rojas Alvarado (18), “Balita”, quienes presuntamente están vinculados a casos de extorsión.

Durante el registro en las viviendas de los detenidos situadas en el distrito de La Esperanza, se incautaron cinco cartuchos de dinamita, una réplica de arma de fuego marca Glock, balas, y stickers extorsivos.